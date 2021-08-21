Экс-тренер Ромы и Шахтера Паулу Фонсека признался, почему ему не удалось возглавить Тоттенхэм, хотя стороны были очень близки к этому.

"Все детали уже были согласованы. Я был готов начать новое приключение с Тоттенхэмом, но потом пришел генеральный директор Паратичи, разногласия с которым оказалось сложно преодолеть.

Фонсека может переехать в МЛС – экс-тренера Шахтера хотят видеть преемником знаменитого аргентинца

Я действительно хочу тренировать лучшие команды, но не готов идти на компромиссы в отношении своих идей, своих ценностей, чтобы тренировать большой коллектив. Правда в том, что президент Леви и спортивный директор Хитча всегда настаивали, что команда должна быть атакующей, играть в привлекательный футбол и доминировать, как я привык.

А с приходом нового генерального директора все немного изменилось. Они захотели двигаться в другом направлении. А я не могу работать над тем, во что не верю", – цитирует Фонсеку CdS со ссылкой на SIC.

Напомним, последним место работы португальца была Рома, которую он покинул летом. После этого его сватали в Фиорентину, Атланту Юнайтед, Эвертон, вышеупомянутый Тоттенхэм и другие клубы.

Монако – Шахтар: вражаючий перфоманс системи Де Дзербі, залізний Трубін, гра по рахунку і один крок до ЛЧ