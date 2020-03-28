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Фонсека нашел скандальную замену лидеру Ромы

18:17 116 Читати українською
Фонсека нашел скандальную замену лидеру Ромы
Пауло Фонсека / Sky Sport Italia

Главный тренер Ромы Пауло Фонсека нашел подходящую замену для основного форварда римлян Эдина Джеко в чемпионате Испании.

Рома хочет усилить атакующую линию скандальным форвардом Атлетико Диего Костой, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, римляне до сих пор находятся в поисках центрального форварда, поскольку имеют только одного игрока на эту позицию – Эдина Джеко. В услугах испанца заинтересован лично Пауло Фонсека. Добавим, что экс-нападающий Днепра Никола Калинич выступает за "волков" на правах аренды.

К слову, Коста в текущем сезоне провел 13 поединков за Атлетико, записав в свой актив 2 гола и 2 ассиста.

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Италия Эдин Джеко Эдин Джеко Диего Коста Диего Коста Рома Рома Трансферы Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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