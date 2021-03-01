"Мы начали матч ужасно, много ошибались в первые 20 минут встречи. Так нельзя играть с такой командой, как Милан. Позже игра выровнялась, мы создали множество опасных моментов.

Рома – Милан – 1:2 – видео голов и обзор матча

Работа судей? После матча легко находить оправдание. Мне не понравилось то, что произошло, но оправдания здесь ни к чему.

Рома пассивно действовала в защите. После перерыва мы начали рисковать, так как проигрывали, и перед Миланом открылось больше пространства. Первая половина матча была реальной проблемой. Мы слишком легко отдавали мяч сопернику. Речь идёт не об индивидуальных ошибках, а об общем построении игры команды. В ней не было единства. Сложно понять, почему нам так сложно играть с большими клубами. Дело всегда в деталях. Мы не можем отрицать тот факт, что у нас есть проблемы", – цитирует Фонсеку издание Football Italia.

Рома после 24-х туров занимает в турнирной таблице Серии А пятую строчку, имея в своем активе 44 очка.

Напомним, Рома – соперник донецкого Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы. Первый поединок между ними состоится уже на следующей неделе – 11 марта.

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