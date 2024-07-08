Паулу Фонсека не забывает страну, которая подарила ему семью и три успешных года карьеры.

Сегодня состоялась презентация 51-летнего португальца в статусе главного тренера Милана. В образе Фонсеки была одна маленькая, но очень приятная деталь.

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Паулу прикрепил на пиджак значок в виде флага сборной Украины. Португалец 3 года возглавлял Шахтер (2016-2019). Помимо семи трофеев Фонсека нашел в Украине свою любовь – Екатерину Остроушко, с которой воспитывает двух сыновей. После начала полномасштабного вторжения именитый специалист постоянно публично поддерживает нашу страну.

Напомним, этим летом Фонсека сменил Лилль на Милан, подписав с "россонери" контракт на три года.

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