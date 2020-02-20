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Фонсека надеется спасти неудачный сезон Ромы выступлениями в Лиге Европы

15:12 39 Читати українською
Фонсека надеется спасти неудачный сезон Ромы выступлениями в Лиге Европы
Паулу Фонсека / Сайт УЕФА

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о готовности своей команды перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы против Гента.

 

"Все, что меня сейчас волнует – победа в ближайшем поединке. Команда реагирует и дает надежду на улучшение результатов. Между мной и игроками прекрасные отношения, как и раньше. Некоторые журналисты пытаются придумывать проблемы и создавать конфликты в нашей команде, однако нас это не волнует – мы полностью сосредоточены на работе.

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Лига Европы может стать нашим спасением в сезоне, хотя мы все еще можем достичь целей и в чемпионате. Нам нужно возвращаться на свой лучший уровень и не забивать головы ожиданиями. Рома будет бороться за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон", – цитирует Фонсеку Sky Italy.

Напомним, соперником "волков" на стадии 1/16 финала Лиги Европы станет Гент Пластуна, Безуса и Яремчука (последний продолжает залечивать травму, поэтому не сыграет в обоих матчах против команды экс-тренера Шахтера).

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