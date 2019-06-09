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Фонсека на пути в Рому – официальное назначение откладывается по бюрократическим причинам

13:44 221 Читати українською
Фонсека на пути в Рому – официальное назначение откладывается по бюрократическим причинам
Паулу Фонсека / ФК Шахтер

Как известно, наставник Шахтера Паулу Фонсека близок к назначению главным тренером Ромы. Впрочем, до официального подтверждения нужно еще немного подождать.

Как стало известно "Футбол 24", официальное назначение Паулу Фонсеки новым наставником Ромы откладывается по определенным бюрократическим причинам. Сам тренер ранее заявил, что уже в ближайшие дни планирует вылететь в столицу Италии.

Теперь же действующий наставник Шахтера, скорее всего, прибудет в Рим в среду, 12 июня. Поэтому официальное объявление 46-летнего Фонсеки как нового тренера "джалоросси" состоится не раньше четверга.

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Рома, которая финишировала в Серии А 2018/19 на 6-м месте и не попала в ЛЧ, выходит из отпуска 24 июня – именно на тот день запланирован медосмотр игроков. А уже 28 июня "джалоросси" начнут подготовку к новому сезону.

Напомним, Фонсека возглавляет Шахтер с 2016-го года и трижды подряд привел команду к "золотому дублю". Контракт португальца действуюет еще год – до лета 2020-го.

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Источник: Футбол 24
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