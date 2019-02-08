Фонсека: Мы еще не обсуждали Айнтрахт и начнем готовиться к поединку только в субботу

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

"Все вышли из отпуска в отличном состоянии, плюс мы выработали план, чтобы добавить тактически и физически. Большинство ребят уже прекрасно знают, что именно им нужно делать, а это облегчает работу. И товарищеские матчи, проведенные на сборах, показали, что игроки на хорошем уровне.

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Длительная зимняя пауза? Безусловно, лучше бы ее не было. Однако такие реалии и нам нужно готовить команду наилучшим образом. Согласен, играть в Лиге Европы после такой паузы – далеко не идеальный сценарий, но выбора нет. Все это понимают, и отговорок искать мы не собираемся.

Мы с футболистами еще не обсуждали Айнтрахт и только в субботу начнем готовиться к поединку. Стратегия однозначно нужна. У нас сильный соперник, который победил во всех играх Лиги Европы, выйдя из сложной группы с Марселем и Лацио, находится на пятом месте в Бундеслиге.

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Все это демонстрирует качество и мощь команды. Прекрасно понимаю, что матч будет очень тяжелым, но мы постараемся использовать все свое оружие, чтобы противостоять этому оппоненту", – цитирует Фонсеку официальный сайт Шахтера.