Паулу Фонсека может не волноваться из-за отсутствия предложений в случае ухода из Ромы.

Реал внимательно следит за работой португальского специалиста, сообщает Corriere dello sport.

Зидан получил предложение возглавить Ювентус, – El Chiringuito

Положение Фонсеки в Роме шаткое, хотя команда держится в зоне Лиги чемпионов. Действующий контракт тренера с "волками" завершается летом, но выход в ЛЧ активирует автоматическое продление. Этим планам может помешать Реал. Если "сливочные" завершат сезон без единого трофея, то будущее Зинедина Зидан также окажется под угрозой. Борьбу мадридцам за Фонсеку может навязать Бенфика.

Добавим, что португалец перешел из Шахтера в Рому летом 2019 года. Ранее он работал с Пасуш де Феррейра, Порту, Брагой и Авешем.

Фонсека витискає з Роми максимум – керівництво "вовків" не повинне шкодувати грошей на амбіції екс-наставника Шахтаря