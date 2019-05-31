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Фонсека может заменить Гаттузо в Милане – в руководстве разделились мнения

09:46 60 Читати українською
Фонсека может заменить Гаттузо в Милане – в руководстве разделились мнения
Паулу Фонсека / соцсети

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека является одним из претендентов на пост наставника Милана.

Милан начал поиски нового главного тренера, после того как Дженнаро Гаттузо сообщил о своей отставке. По информации Mediaset, в руководстве разделились мнения относительно кандидатов.

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Паоло Мальдини и Паоло Скарони выступают за кандидатуру Симоне Индзаги, запасным вариантом является Марко Джампаоло. Газидис и Эллиот, в свою очередь, стремятся увидеть у руля иностранца. Среди вариантов Руди Гарсия, Сержиу Консейсау и Паулу Фонсека.

Ранее наставник "горняков" сообщал, что, скорее всего, останется в Украине еще на год.

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