Динамо рискует получить серьезного конкурента в борьбе за Лиэла Абаду.

Рома также претендует на 19-летнего вингера Маккаби Петах-Тиква, информирует Tuttomercatoweb.com.

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Динамо якобы уже договорилось о переходе в 5 млн евро, но на горизонте появились "волки". Игра Абады импонирует и Роме, которую возглавляет экс-тренер Шахтера Паулу Фонсека. Лиэл в 13 матчах текущего чемпионата Израиля забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Напомним, сегодня появилась информация, что скаут Динамо лично пересмотрит выступление Абады, и переезд вингера в Киев таки состоится.

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