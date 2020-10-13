Польский нападающий Аркадиуш Милик все еще может оказаться в составе Ромы.

Римляне прошлым летом согласовали трансфер 26-летнего форварда, но в последний момент переход сорвался. Теперь "волки" готовы снова вернуться по Арека зимой, сообщает Corriere Dello Sport.

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По информации издания, Паулу Фонсека хочет видеть игрока в своей команде, а боссы клуба уверены, что смогут договориться с Наполи о переходе поляка, чей контракт истекает летом 2021 года.

Напомним, что неаполитанцы не включили Милика в заявку на нынешний сезон, поскольку решили наказать игрока за его нежелание подписывать новый контракт и требования о переходе в другой клуб. В конце концов, Наполи выгодно продать форварда зимой, чтобы не потерять его бесплатно.

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