"Это очень сложно, как вы знаете. Моя жена и мой сын украинцы, и мы оставили все там. А для украинцев по-прежнему тяжело жить в повседневной жизни, когда Европа и остальной мир отключаются от реальности событий. Мы меньше говорим об этом, время идет, а война продолжается.

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Люди там до сих пор очень страдают. Мы двигаемся к времени года, когда очень холодно. У них больше нет электричества и воды. Очень тяжело видеть все эти страдания. Мне еще труднее принять ситуацию. Мир недостаточно помогает Украине", – цитирует Фонсеку Lepetitlillois со ссылкой на La Voix des Sports.

Напомним, португалец возглавлял Шахтер с 2016 по 2019 годы. За это время он трижды выигрывал золото УПЛ, столько же Кубок Украины и один раз Суперкубок страны.

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