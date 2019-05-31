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Фонсека: Львов не создал никакой опасности у ворот Шахтера

00:51 3 Читати українською
Фонсека: Львов не создал никакой опасности у ворот Шахтера
Паулу Фонсека / Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека поделился впечатлениями после матча 32-го тура УПЛ против Львова (3:0).

 
Дентиньо 65’
Тарас Степаненко 78’
Николай Матвиенко 85’
65’ Дентиньо
78’ Тарас Степаненко
85’ Николай Матвиенко

"Игра была по-своему особенной: мы все время атаковали, но в первом тайме имели сложности с раскрытием обороны соперника. Львов "сел" назад и перекрыл зоны, все футболисты располагались за линией мяча.

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Очень важно было забить первый гол. После того, как нам удалось это сделать, игра была разблокирована, было еще два гола, могло быть и больше. И соперник не создал никакой опасности у наших ворот. Самое главное, что Шахтер и сегодня показал амбиции и наилучшим образом завершил чемпионат.

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Разумеется, такие исполнители, как Марлос, своими умениями, что называется, делают разницу. Однако молодые ребята растут и все больше добавляют. Сейчас для них самое главное – играть и нарабатывать опыт", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.

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Шахтер Шахтер Паулу Фонсека Паулу Фонсека Львов - Шахтер
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