Фонсека: Это не Шахтер отправил Ракицкого из команды

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека в эфире программы "Профутбол" рассказал о своих отношениях с экс-игроком "горняков" Ярославом Ракицким.

"Конфликт с Ракицким? Нет! Нет! Это ошибочный вопрос. Я скажу следующее: после окончания кубкового матча знаете, кто мне позвонил? Ракицкий! Чтобы поздравить лично меня. Закончился чемпионат – то же самое. О чем это говорит? Наверное, что у нас отношения людей, которые не поссорились между собой.

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Если вы называете конфликтом то, что я уберу из состава одного игрока и поставлю другого... Если хотите, можете называть это конфликтом. Тогда у меня такие конфликты каждый день.

Мне очень нравится Ракицкий. Я могу сказать честно. Люди и близко не знают Ярослава. Но это человек с большим сердцем. Он всегда меня уважал. И я его тоже. Если он почувствовал, что потерял значимость в команде и какое-то уважение партнеров из-за моего решения, возможно, его это обидело. Но не из-за этого наши отношения могут испортиться.

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И не мы отправили Ракицкого из нашей команды. Он подошел ко мне и сказал, что у него есть хорошее предложение. Мы это обсудили с президентом. И поняли, что для клуба это будет выгодно. Ракицкий ушел, это было его желание играть в другом чемпионате. Никакого конфликта с ним у меня не было", – сказал Фонсека.