Фонсека: Я точно не проведу 12 лет в Шахтере

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека рассказал о своем будущем в донецком клубе.

"Мы не должны забывать, что когда наш тренерский штаб пришел в Шахтер, клуб не выиграл чемпионат два года, поскольку покинул Донецк. Завоевание трофеев в таких обстоятельствах действительно имеет особый вкус. Если честно, то я думаю, что практически невозможно выступить лучше. Думаю, сейчас это невозможно в Шахтере.

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За три года мы выиграли три Кубка. У нас есть возможность выиграть три чемпионата. Это подвиг, которым я очень горжусь. Всегда хорошо делать то, что еще не было сделано. Что я знаю сейчас, так это то, что клуб является победителем, этого никто не может вычеркнуть из истории.

У меня есть еще один год контракта. Я должен проанализировать, какой может быть моя карьера в будущем. Все эти вещи нужно продумать и взвесить, чтобы принять решение. Мои амбиции – попасть в один из лучших чемпионатов Европы. Я верю, что это произойдет рано или поздно. Произойдет это прямо сейчас – я не знаю. Но я точно не проведу 12 лет в Шахтере", – цитирует Фонсеку Lusa.

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