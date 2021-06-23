"Фонсека – профессиональный тренер, и он готов работать там, где в него будут верить и где он сочтет подходящими условия для работы. Если бы из Российского футбольного союза позвонили мне и предоставили что-то, я бы однозначно передал это моему клиенту.

Гаттузо договорился о контракте с Тоттенхэмом – Фонсека был фаворитом на эту должность

Паулу был бы готов обсудить этот вопрос, мы могли бы поговорить, и не возникло бы никаких проблем. Россия могла бы быть неплохим вариантом для продолжения карьеры. Но никто из РФС со мной не связывался", – цитирует агента Фонсеки Марку Абреу РБ Спорт.

Напомним, бывший тренер Шахтера прошлый сезон провел в Роме, но по завершении контракта 48-летнего португальца стороны решили не продолжать сотрудничество. Еще одним вариантом продолжения карьеры Фонсеки называли Тоттенхэм.

Вчителі Міхелса, вищі за Лобановського – як легенди австрійської "Вундертім" стали дідусями сучасної футбольної тактики