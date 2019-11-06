Фонсека готов к уменьшению зарплаты в Роме, если сократится количество матчей

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека заявил, что готов пойти на уменьшение зарплаты, если футбольные чиновники сократят количество матчей в сезоне.

"Я готов сделать все, что угодно, в том числе потерять деньги, чтобы устроить лучшее шоу.

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Сейчас во всех главных лигах проводится слишком много игр, и с физической точки зрения это приводит к проблемам, которые мешают лучшим командам использовать своих лучших игроков. Мы играем постоянно, игроки истощаются. Необходимо найти способ рационализировать календарь и организовать все, чтобы таких ситуаций не было.

Практически невозможно, чтобы все ваши игроки были готовы на 100%. Если бы было необходимо снизить зарплаты, чтобы улучшить шоу, которое мы делаем, играя менее, я бы согласился", – цитирует португальского специалиста Football Italia.

Напомним, бывший тренер Шахтера возглавил Рому летом 2019-го. Под его руководством команда сейчас занимает 3 место в Серии А.

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