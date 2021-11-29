"В Роме я пережил самый сложный период за последние пятнадцать лет клуба. Я был один, хотя Петраки и Пинту были моими союзниками.

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Мой источник вдохновения – Гвардиола. Также очень нравится Тухель. В Италии всегда увлекался Сарри и Гасперини. Но больше всего меня поразил Де Дзерби. Он заслуживает большего внимания со стороны итальянских клубов", – приводит слова Фонсеки Sassuolonews со ссылкой на интервью Repubblica.

Отметим, что Де Дзерби возглавил Шахтер прошлым летом, вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов. Тем не менее, "горняки" уже остались без шансов на продолжение участия в еврокубках весной, а в чемпионате команда на втором месте, уступая Динамо по дополнительным показателям.

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