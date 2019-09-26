Фонсека: Не стоит обращать внимание на матч Аталанты против Динамо Загреб

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека призвал Шахтер не смотреть на результат матча Аталанты против Динамо Загреб (0:4).

"Я видел матч Аталанты против загребского Динамо (0:4), результат обманчив. Что касается встречи с Шахтером, то с Аталантой всегда сложно играть. Не хочу давать прогнозы, посмотрим, как сложится матч", – цитмрует Фонсеку Siamolaroma.

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Сам португалец уже сгорел против команды Руслана Малиновского в поединке 5 тура Серии А (0:2). Украинец был довольно заметным на поле и участвовал в атаках бергамасков.

Матч Аталанта – Шахтер состоится 1 октября в 19:55 по киевскому времени.

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