Фонсека: Чемпионат будет тяжелым, Динамо будет сильнее

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека снова хочет выиграть чемпионат Украины и считает, что конкуренция со стороны Динамо в этом сезоне будет серьезнее. Об этом он сказал во время презентации новичков команды, отвечая на вопрос о целях команды на предстоящий сезон.

"Надеюсь продолжить побеждать. У нас всегда есть амбиции быть победителями. Главная наша цель – снова стать чемпионами Украины. Чемпионат будет тяжелым. Я считаю, что сегодняшнее Динамо будет сильнее. Они заставят нас работать еще больше.

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Мы начнем новый сезон с амбициями и оптимизмом. В любом случае я хочу продолжить демонстрировать качественный футбол, который будет заряжать зрителей энтузиазмом, заставит болельщиков гордиться нами, и в конце завершится нашими победами. Хотелось бы, чтобы в этом году было больше болельщиков на стадионе. И я приглашаю не только наших фанатов, а и тех людей, которые просто любят футбол, приходить на стадион. Ведь футбол – это то, что объединяет людей, заставляет их на какое-то время забывать о своих проблемах.

А для того, чтобы футбол в Украине рос, должны быть заполнены стадионы. Потому что стадионы должны передавать эмоциональную фантастическую атмосферу футбола, которая также будет привлекать внимание иностранцев, иностранных агентов к украинскому футболу. Это сейчас очень важно", – подчеркнул Фонсека.