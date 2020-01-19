Фонсека анонсировал переход в Рому игрока Аталанты: Я еще в Шахтере хотел его купить

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о потенциальном усиления своей команды защитником Аталанты Роджером Ибаньесом.

"Я связался с Ибаньесом лично и сказал ему: "Переходи в Рому, мы ждем тебя. Я следил за тобой уже несколько лет, и хотел тебя пригласить, еще когда работал в Шахтере", – цитирует Фонсеку La Gazzetta dello Sport.

Рома попытается переманить Шакири из Ливерпуля – Фонсека готов гарантировать ему то, чего не может обещать Клопп

Рома договорилась с Аталантой об аренде Ибаньеса на 18 месяцев с условием обязательного выкупа – трансфер обойдется "волкам" в 10 млн евро. Агент бразильца подтвердил, что клубы близки к оформлению перехода.

Отметим, что Аталанта подписала Ибаньеса в начале 2019 года из бразильского Флуминенсе за 4 млн евро. В текущем сезоне 21-летний защитник вышел на поле в официальном матче лишь раз – он сыграл 19 минут против Шахтера в 6 туре Лиги чемпионов.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду