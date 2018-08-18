Фонсека – о публикации Рафаилова в Facebook: У людей есть свобода слова, и они могут говорить все, что хотят и думают

Наставник Шахтера Паулу Фонсека считает Брагу сильнее Зари, несмотря на проход луганской команды в плей-офф Лиги Европы.

"Публикация Рафаилова в Facebook? Я не представляю, кто это писал и говорил. Я не знаю этого человека, поэтому не могу никак комментировать это. Я могу только поздравить Зарю, потому что они выиграли заслуженно. Это была не удача, а действительно их заслуга . Мои искренние поздравления Зари и их тренеру.

Я охарактеризовал Зарю как команду, которая находится на третьем месте в чемпионате Украины, как команду, которая замечательная в своей игре и показывает интересный футбол. Я сказал, что Брага сильнее Зари. И даже сейчас, несмотря на то, что прошла Заря, я продолжаю говорить, что Брага сильнее. Даже Юрий Вернидуб сказал, что Брага сильнее.

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Если говорить о том факте, что я хотел, чтобы Брага прошла дальше, то это совершенно нормально. Это мой бывший клуб, где у меня огромное количество друзей. Если завтра я не буду в Шахтере, а "горняки" будут играть в Португалии, то я абсолютно уверен, что буду болеть за Шахтер, независимо от команды, с которой он будет встречаться.

Это абсолютно нормальные ситуации, ничего в них особенного нет. Я всегда отношусь с большим уважением к этому всему, именно поэтому я тогда так сказал. Но у людей есть свобода слова, и они могут говорить все, что хотят и думают. Но я не буду комментировать это", – цитирует Фонсеку Tribuna.

Напомним, главный тренер Шахтера Пауло Фонсека сказал, что Заря не сможет пройти Брагу. Заметим, что прежним местом работы тренера "горняков" была именно Брага.

Отметим, Заря сыграла вничью в ответном матче с Брагой 2:2, что позволило луганчанам пройти дальше благодаря мячу на выезде.

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