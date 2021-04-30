"Тяжелое поражение. Первый тайм в нашем исполнении был хорошим, но на второй мы просто не вышли.

Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – видео голов и обзор матча

Трудно объяснить, как одна и та же команда могла здорово сыграть в первом тайме и провести такой второй тайм. После перерыва мы оставили для соперника слишком много пространства, мы не были агрессивными, а после третьего гола у нас уже не было силы воли правильно отреагировать.

Против Манчестер Юнайтед трудно играть без замен. В любом случае, я думаю, что то, что мы дошли до полуфинала, уже хорошо, как и наше выступление в первом тайме. Но во втором все пошло не так, как надо", – цитирует Фонсеку Sky Sport Italia.

Напомним, после первого тайма Рома побеждала Манчестер Юнайтед 2:1, однако после перерыва пропустила пять безответных мячей и, практически, потеряла шансы на выход в финал Лиги Европы.

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