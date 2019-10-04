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Фонсека – о ничьей в матче Лиги Европы: Рома переиграла Вольфсберг во всем

11:51 69 Читати українською
Фонсека – о ничьей в матче Лиги Европы: Рома переиграла Вольфсберг во всем
Паулу Фонсека / Romapress

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча 2-го тура Лиги Европы против Вольфсберга.

51’ Міхаель Ліндль
 
Леонардо Спинаццола 27’
27’ Леонардо Спинаццола
51’ Міхаель Ліндль

"Вольфсберг – хорошая команда, но я думаю, Рома доминировала во всем. Конечно, мы часто ошибались при последней передаче, но имели все шансы набрать три очка, даже с учетом забитого ими отличного гола.

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Думаю, что мы могли сыграть лучше в финальной трети поля. Доволен отношением к игре всех исполнителей. Нам нужно было быстрее делать передачи, чтобы избежать прессинга, но мы допустили некоторые технические ошибки", – поделился Фонсека в комментарии Roma TV.

Отметим, что Рома не смогла победить австрийский Вольфсберг, расписав ничью (1:1).

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