Фонсека – о ничьей в матче Лиги Европы: Рома переиграла Вольфсберг во всем

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился впечатлениями от матча 2-го тура Лиги Европы против Вольфсберга.

"Вольфсберг – хорошая команда, но я думаю, Рома доминировала во всем. Конечно, мы часто ошибались при последней передаче, но имели все шансы набрать три очка, даже с учетом забитого ими отличного гола.

Лига Европы: Манчестер Юнайтед потерял очки с АЗ, Вулверхэмптон одолел Бешикташ, Рома расписала ничью с Вольфсбергом

Думаю, что мы могли сыграть лучше в финальной трети поля. Доволен отношением к игре всех исполнителей. Нам нужно было быстрее делать передачи, чтобы избежать прессинга, но мы допустили некоторые технические ошибки", – поделился Фонсека в комментарии Roma TV.

Отметим, что Рома не смогла победить австрийский Вольфсберг, расписав ничью (1:1).

Лига Европы: Хетафе обыграл Краснодар, Мальме и Копенгаген разошлись миром