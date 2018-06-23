Фонд Шахтера Shakhtar Social подписал меморандум с Львовским областным советом

Проект "Давай, играй" охватит населенные пункты Львовской и Ивано-Франковской областей.

Шахтер на своем официальном сайте объявил о подписании меморандума с Львовским областным советом о деятельности проекта фонда Shakhtar Social "Давай, играй".

Проект охватит населенные пункты Львовской (г.. Червоноград, пгт Добротвор) и Ивано-Франковской (г.. Бурштын, с. Демешковцы).

Шахтер создал фонд социальных проектов Shakhtar Social

"Проект "Давай, играй!" является национальным. Он позволяет мальчикам, девочкам, детям с ограниченными возможностями регулярно заниматься футболом. Философия проекта – в отсутствии барьеров и границ, поэтому Shakhtar Social расширяет географию "Давай, играй!" по всей Украине. Благодаря компании ДТЭК мы получили надежного партнера в вопросе продвижения массового футбола. Партнера, который понимает: инвестируя в спортивную инфраструктуру для детей сегодня, завтра страна получит поколение здоровых и спортивно активных людей. Убежден, что сотрудничество Шахтера, ДТЭК и Львовского облсовета станет импульсом для развития массового детского футбола в Западной Украине", – сказал директор департамента маркетинга и коммуникаций Шахтера Юрий Свиридов.