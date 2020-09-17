Легендарный украинский форвард Руслан Фомин, который сейчас защищает цвета второлигового Металла, поделился ожиданиями от квалификационного матча второго по силе еврокубка между украинской и греческой командами.

"Единственное преимущество хозяев – они играют дома. Однако, даже при этом у Колоса неплохие шансы на прохождение соперника. Нужно выходить и играть в свою игру. Команда на ходу, хорошо выглядит физически, а главное в каждом матче чемпионата показывает характер и бойцовские качества.

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За счет этого они и заслужили быть участником Лиги Европы. Есть опытные ребята, которые играли в еврокубках. Пришел Селезнев с огромным опытом, он умеет забить мяч "из ничего". И Лысенко в хорошей форме, забивает в последнее время.

Есть два классных нападающих, поэтому сейчас у главного тренера приятная дилемма – кого же поставить. В защите и центре поля действуют добротные игроки Петров и Богданов, вокруг которых строится командная игра. Они также имеют большой опыт матчей в еврокубках.

Поэтому еще раз повторяю: Колос может противопоставить сопернику командный дух, сплоченность, самоотдачу и тогда успех придет обязательно. Верим в ребят и ждем с победой, чтобы следующая игра и мечта болельщиков увидеть команду в Лиге Европы на местном стадионе сбылась. Ни одного процента преимущества не отдаю Арису, считаю шансы команд 50 на 50", – сказал Фомин в комментарии изданию Ua-football.

Напомним, дебютный поединок команды Руслана Костышина в Лиге Европы состоится сегодня, 17 сентября, в Греции. Начало матча в 21:00.

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