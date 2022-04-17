"Моя мама, теща, моя семья, жена с ребенком жили в подвале, там они спали и ели. Боженька помог, что удалось выехать как раз в тот день, когда на площадь (Свободы – прим.) прилетела ракета. Это было 2 марта, на мой день рождения. Я просил у Бога, чтобы моим лучшим подарком было то, что моя семья с родителями уехали.

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Русских даже орками не назовешь. Сложно даже какое-нибудь слово подобрать, чтобы описать то, что они делали в Буче и делают сейчас. Все эти годы они безумствовали от зависти, какая у нас цветущая страна, как мы процветали, процветаем и будем процветать. У нас все будет еще лучше, а они от зависти просто сдохнут.

Недавно ездили в Анталию. Ехали назад, самолет приземлялся и мне 4-летний сын говорит: "Папа, а это хороший самолетик или плохой?" Я даже не знал, что сказать, сердце кровью облилось. Я говорю: "Нет сынок, это хорошие самолетики летают, плохых здесь нет" ", – сказал Фомин в комментарии Футбол News .

Напомним, Украина продолжает уже почти два месяца бороться с российским нашествием. Оккупантов выбили из севера, но враг сосредотачивает силы для наступления на востоке и юге.

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