Фомин: У Юргордена высокие футболисты, будем играть низом

Форвард Мариуполя Руслан Фомин поделился ожиданиями перед матчем Лиги Европы против Юргордена.

"Завтра будет тяжелый матч в эмоциональном плане. Перед этим у нас была неудача. Мы еще в этом сезоне не выигрывали. Хотелось бы это прекратить.

Я ожидаю много борьбы, потому что соперник очень высокорослый. Будет много передач в нашу штрафную. Завтра нужно сыграть компактно и надежно в обороне.

Юргорден привезет в Одессу 1200 фанатов на матч против Мариуполя

Прежде всего, оборона соперника высокорослая. Поэтому легче с ними будет работать внизу. Трудно с ними соревноваться в силовой футбол. Мне нужно будет искать возможность обыграть соперника один в один.

Я в Одессе уже играл и знаю, какие здесь болельщики. Сегодня прогуливался по городу, люди говорили, что придут болеть за нас. Мы надеемся, что завтра придет наш двенадцатый игрок", – цитирует Фомина официальный сайт клуба.

Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь – Юргорден состоится 2 августа в Одессе, начало в 20:00. Первый матч в Швеции завершился вничью 1:1.

Бабич: Мариуполь – не одесская команда, но мы тоже "моряки"