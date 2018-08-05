Фомин: У Арсенала-Киев опасные фланги

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин поделился ожиданиями от матча против Арсенала-Киев.

"Есть скоростные футболисты в этой команде. Поэтому нужно остерегаться их флангов, очень часто проходят острые передачи, на которые игроки вбегают в штрафную.

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В первую очередь надо смотреть на свою игру. Стоит строго сыграть от обороны, а впереди у нас момент будет", – сказал Фомин в эфире телеканала Футбол 1.

Напомним, матч Арсенал-Киев – Мариуполь состоится сегодня в 19:30.

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