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Фомин признался, кто из игроков Мариуполя стал наставником Борячука

15:38 48 Читати українською
Фомин признался, кто из игроков Мариуполя стал наставником Борячука
Андрей Борячук / ФФУ

Ветеран Мариуполя Руслан Фомин поделился впечатлениями от игры своего одноклубника Андрея Борячука.

"Он забивает, и в чемпионате забивал важные мячи, это радует. Он прогрессирует, считаю его хорошим игроком с хорошими качествами – скорость, техника. Нам приятно играть рядом, но мы и вне поля друзья.

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У Борячука сейчас есть свой учитель, ему постоянно подсказывает. Это Валера Федорчук, он взял его под свой контроль. Федорчук поиграл во многих командах, поработал с хорошими тренерами, у него есть опыт", – рассказал Фомин в комментарии Футбол 1.

Отметим, что Андрей Борячук в сезоне 2018/19 провел 15 матчей в УПЛ, в которых забил 4 мяча и сделал 1 ассист. В ноябре он дебютировал за сборную Украины. Права на форварда принадлежат донецкому Шахтеру.

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Руслан Фомин Руслан Фомин Валерий Федорчук Валерий Федорчук Мариуполь Мариуполь Андрей Борячук Андрей Борячук
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