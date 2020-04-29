Фомин признался, что помешало ему закрепиться в Греции

Нападающий Мариуполя Руслан Фомин назвал главную причину неудачных выступлений в составе греческого Аполлона.

"Негатива от выступлений за рубежом больше, чем позитива. Эти этапы получились не очень хорошими для меня. Было трудно, что в Азербайджане, что в Казахстане. Единственным светлым моментом была Греция, солнечная Греция. И коллектив у нас был хороший. К сожалению, мешало незнание языка – больше греческого, так как даже на английском там люди не особо разговаривали. Было очень сложно сразу влиться.

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Я приехал еще в разгар сезона, и тренер не особо стал менять что-то в тактике. Он ставил своего, грека. А я – так, выходил на замену. Но трудно было без знания языка, жестами общаться. Это, наверное, единственный момент, почему я там не задержался.

Мне хотелось вернуться домой и чувствовать себя футболистом, а не непонятно кем. Когда нет уверенности, ты идешь на тренировку и не хочешь этого. Это значит, что нужно или что-то менять, или заканчивать с футболом. Я хотел вернуться домой, в Украину, чтобы были новые эмоции", – цитирует Фомина Football.ua.

Напомним, 34-летний нападающий является воспитанником харьковского Арсенала. Далее выступал за Шахтер, Мариуполь, Металлист, Черноморец и Зарю. Поиграл и за рубежом – за Габалу (Азербайджан), Атырау (Казахстан) и греческий Аполлон. В составе греческой команды в 2016-м провел всего 6 матчей, голов не забивал.

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