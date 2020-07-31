Фомин покинул Мариуполь

Контракт ветерана с приазовцами завершил действие, сообщает FootBoom.

Бабич после увольнения из Мариуполя уже получил предложение из Европы

Фомин не будет играть за Мариуполь в новом сезоне. 31 июля нападающий получил статус свободного агента. Новое соглашение 34-летнему форварду "чайки" не предложили. Ранее Мариуполь официально объявил об отставке Бабича с должности главного тренера команды.

В сезоне 2019/20 Руслан Фомин провел 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча. Ранее он защищал цвета Шахтера, Аполлона, Атырау, Габалы, Черноморца, Зари, Металлиста и харьковского Арсенала.

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