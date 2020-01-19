Фомин никак не может оправиться от травмы – форвард намекнул на некомпетентность врачей

Экс-форвард Шахтера Руслан Фомин, защищающий сейчас цвета азовского клуба, не спешит возвращаться в общую группу.

"Первоначально получил травму еще в третьем туре. Случился надрыв боковой связки колена. Врачи сказали, что нужен месяц-полтора, после чего я должен был уже тренироваться в общей группе. Это время прошло, я начал тренироваться, но (колено – прим.) вновь начало беспокоить.

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Возможно, неправильное восстановление, закачка колена и все остальное. Нужно постепенно вливаться. Надо подойти неспешно к упражнениям в общей группе, что я и делаю", – сказал Фомин в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, в текущем сезоне 33-летний нападающий провел за Мариуполь во всех турнирах 4 матча, в которых забил два гола. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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