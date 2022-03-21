Михаила Фоменко война застала в родных Сумах. Город не находится в блокаде или под оккупацией, но захватчики его регулярно обстреливают. Вице-президент УАФ Анатолий Демьяненко предлагал Фоменко уехать из Сум, но тот отказался.

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"Вчера с ним общался. В целом настроение бодрое, насколько это возможно при нынешних обстоятельствах. Держится хорошо. Но на предложение помочь с эвакуацией ответил отказом. В родном крае чувствует себя лучше, поэтому, пока позволяет текущее положение дел, решил оставаться дома", – цитирует Демьяненко Tribuna.com.

К слову, с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск России на территорию Украины более трех миллионов наших земляков уехали за границу, еще около 11 миллионов стали внутренними переселенцами.

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