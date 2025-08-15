Шахтер завершил борьбу за выход в групповой этап Лиги Европы на стадии квалификации, уступив Панатинаикосу в серии пенальти. Одним из ключевых моментов встречи стало удаление Олега Очеретько на 81-й минуте за второе предупреждение.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар оценил действия немецкого рефери Даниэля Зиберта в этом эпизоде.

"Основания для наказания Очеретько желтой карточкой у арбитра были. В борьбе полузащитник, видимо, забыл, что уже имел предупреждение, и пошел в подкат, когда воротам соперника ничего не угрожало. Фол был очевидным. Что касается утверждений, якобы такое удаление в конце матча не соответствовало духу игры или статусу турнира, то это – только эмоции. Арбитры на такие моменты, как правило, не учитывают и фиксируют нарушение правил.

Относительно красной карточки главному тренеру горняков Арди Турану за эмоциональную реакцию – это тоже футбол", – цитирует Ступара sport.ua.

Напомним, что после поражения Панатинаикосу Шахтер вылетел в Лигу конференций, где будет играть с Серветтом.

