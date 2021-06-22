Полузащитник английской сборной Фил Фоден подбил партнеров по национальной команде на нестандартный поступок после потенциальной победы на чемпионате Европы.

"Я сказал команде, что в случае победы они должны сделать такую же прическу, как у меня. Все согласились.

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Надеюсь, что после нашей победы вы увидите всех нас с одинаковыми прическами. Сборная Румынии, кажется, так делала. Поэтому заставлю всех сделать одинаковые прически, если мы победим", – заявил хавбек в комментарии talkSPORT.

Напомним, ранее Фил Фоден объяснил кардинальную смену имиджа перед Евро-2020, а пресса и болельщики сравнили его с культовым соотечественником Полом Гаскойном.

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