Одноклубник Зинченко на тренировке забил красивый гол, который отметил Sky Sports.

Идеальная бисиклета стала украшением чемпионата Словении – видео шедевра

Фоден решил не обрабатывать верховую передачу партнера и точно пробил через себя из сложного положения. Полузащитник Манчестер Сити сорвал громкие аплодисменты партнеров, наслаждаясь лучами минутной славы.

В ноябре сборная Англии проведет два матча отбора к чемпионату мира-2022 – против Албании (12-го) и Сан-Марино (15-го). В группе I квалификации лидируют англичане (20 очков), далее следуют поляки (17 пунктов) и албанцы (15 баллов).

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