Игроки сборной Англии Фил Фоден и Мейсон Гринвуд, похоже, еще долго будут ощущать последствия своих необдуманных действий.

Главный тренер Гарет Саутгейт не собирается вызывать обоих игроков на грядущие поединки национальной команды, сообщает Sky Sports. Причиной такого решения является недавний скандал с участием молодых футболистов.

Фоден и Гринвуд исключены из сборной Англии – таланты развлеклись с девушками, нарушили карантин и разгневали клубы

После поединка против Исландии (1:0) дуэт талантов пригласил в гостиницу двух девушек, с которыми общался на протяжении нескольких дней. Такой визит нарушил карантин – игроки сборной должны были избегать контактов с посторонними. К слову, Фил Фоден находится в длительных отношениях и воспитывает 2-летнего сына, а Мейсон Гринвуд в мае расстался с девушкой. Футболисты уже извинились за свои действия.

Заметим, англичане сыграют товарищеский матч с Уэльсом, а также проведут две встречи в Лиге наций – со сборными Бельгии и Дании.

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