"В течение 120 минут вы видели, насколько зрелой была наша игра. Теперь нужно подтверждать этот уровень в сентябре. Команда была голодна до побед – у нее были хороший настрой и верный план. К сентябрю нам нужно подойти как можно лучше, чтобы поехать на чемпионат мира в Катар.

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Я никогда еще не получал столько комплиментов от своих соперников. И действительно, просто невероятно, как команда держалась в дополнительное время. Это была выдающаяся игра.

Все мы расстроены, конечно. А вот вся Австрия может этой командой гордиться. Сначала мы хотели прессинговать как можно ближе к чужим воротам, но сборная Италии слишком сильна и избегала нашего давления", – цитирует Фоду официальный сайт УЕФА.

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