Флуминенсе отклонил предложение Шахтера относительно своего таланта – "горнякам" запретили даже контактировать с игроком
09:48 - Читати українською
Донецкий клуб пытался подписать Матеуса Мартинса – одного из самых талантливых воспитанников академии "трехцветных".
Шахтер предложил руководству Флуминенсе 7 млн евро за полузащитника Матеуса Мартинса, сообщает Goal.
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"Горняки" в переговорах, которые, однако, не увенчались успехом, воспользовались услугами посредника Андре Кюри. Боссы "трехцветных" отказались продавать своего 18-летнего левого вингера. Более того, они категорически запретили Шахтеру вести прямой диалог с футболистом.
К слову, Мартинс чуть более недели назад продлил контракт с Флуминенсе до лета 2024 года и планирует пробиться в первую команду. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.
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