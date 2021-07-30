Шахтер предложил руководству Флуминенсе 7 млн евро за полузащитника Матеуса Мартинса, сообщает Goal.

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"Горняки" в переговорах, которые, однако, не увенчались успехом, воспользовались услугами посредника Андре Кюри. Боссы "трехцветных" отказались продавать своего 18-летнего левого вингера. Более того, они категорически запретили Шахтеру вести прямой диалог с футболистом.

К слову, Мартинс чуть более недели назад продлил контракт с Флуминенсе до лета 2024 года и планирует пробиться в первую команду. Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 млн евро.

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