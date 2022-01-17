19-летний нападающий Флуминенсе находился на радарах "бело-синих", сообщает Globo .

Динамо отказалось платить миллион евро за Влаховича – киевляне пожалели денег за бомбардира

Динамо недавно сделало предложение бразильцам о бесплатной аренде Брито с правом выкупа за 1,5 млн евро. Флуминенсе сразу же отказалось от такого варианта, их не устроила предложенная киевлянами сумма.

В сентябре 2021 года Луан продлил контракт с Флуминенсе, в нем прописана клаусула в 50 миллионов евро для иностранных клубов. Клуб ожидает, что уже в этом году форвард станет игроком первой команды, за которую еще не дебютировал.

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