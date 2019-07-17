Флуминенсе хочет взять Веллингтона Нема в аренду вместо полноценного трансфера

Полузащитник Шахтера Веллингтон Нем может вернуться в чемпионат Бразилии.

Флуминенсе планирует подписать полузащитника Шахтера Веллингтона Нема на правах аренды сроком до конца 2019 года, сообщает Globo Esporte.

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Бразильский клуб также не планирует устанавливать в договоре аренды условия его продления еще на один год и стоимость покупки части прав на футболиста.

Между клубами нет никакого конкретного соглашения, но Флуминенсе надеется на положительный исход переговоров. Отмечается, что Флуминенсе хочет платить Нему меньшую зарплату, чем он получает в донецком клубе.

Напомним, Веллингтон Нем выступал за бразильский клуб до перехода в Шахтер в сезоне 2013/2014. В прошлом сезоне УПЛ бразильский полузащитник провел 15 матчей, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу.

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