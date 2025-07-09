В рамках полуфинала КЧМ-2025 Челси победил Флуминенсе (2:0). Видео голов и обзор матча – на "Футбол 24".

Челси пробился в финал Клубного чемпионата мира 2025 года, переиграв в полуфинальном матче бразильский Флуминенсе.

Челси обеспечил еврофинал Клубного ЧМ-2025 – лондонцы выбили Флуминенсе благодаря дебютным голам Жоау Педро

Игра подарила футбольным болельщикам настоящее зрелище. Украшением матча стал первый мяч Жоау Педро на 18-й минуте. Ну а во втором тайме звездный новичок "пенсионеров" оформил дубль, который вывел Челси в финал турнира.