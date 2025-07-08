Флуминьенесе и Челси разыграют путевку в финал Клубного чемпионата мира-2025. Стартовые составы команд и онлайн-трансляцию игры смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Флуминенсе – Челси на арене Мет-Лайф Стэдиум в Нью-Джерси начнется в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть игру вживую можно на MEGOGO по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Бесплатная трансляция доступна на платформах Суспільне Спорт и местных каналах Общественного. "Футбол 24" опишет главные события в текстовом онлайне.

Флуминенсе – Челси: анонс матча 1/2 финала Клубного ЧМ-2025

Наставник Челси Энцо Мареска удивил стартовым составом, включив Жоау Педро. Бразилец лишь недавно перешел в "синих" из Брайтона.

Стартовые составы:

Флуминенсе: Фабио, Игнасио, Тьягу Силва, Тьяго Сантос, Гуга, Берналь, Геркулес, Нонато, Рене, Ариас, Кано.

Челси: Санчес, Густо, Тосин, Чалоба, Кукурелья, Энцо Фернандес, Кайседо, Педру Нету, Палмер, Нкунку, Жоау Педро.