Перед началом турнира болельщики смеялись над наполнением Клубного чемпионата мира. Мол, в 1/8 финала он превратится в клубный чемпионат Европы. Реальность оказалась иной – двое представителей УЕФА вылетели еще в группе, а за выход в полуфинал боролись два бразильских клуба и один арабский.

Флуминенсе остался последней надеждой на межконтинентальный финал КЧМ-2025. Подопечные Ренату Гаушу заслужили оказаться там, где находятся – они сдержали Боруссию, уверенно выбили Интер и достаточно спокойно одолели Аль-Хиляль. Тот самый Аль-Хиляль, который победил Манчестер Сити со счетом 4:3. Аравийцы почти ничего не создали во встрече с бразильцами.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 між Флуміненсе та Челсі. Коефіцієнт на перемогу бразильців – 5,30. На тріумф англійців фахівці дають 1,73.

Оборона является самой заметной добродетелью Флуминенсе. Беспроигрышная серия команды из Рио-де-Жанейро во всех турнирах достигла 11 матчей – такой же была "сухая" серия, однако в 1/4 финала она подошла к концу. Главную роль в данном успехе играет 41-летний Тьягу Силва, который провел 113 матчей за Челси. Также необходимо отметить шикарные сейвы 44-летнего голкипера Фабиу.

Впрочем, бразильцы не только хорошо защищаются, но и регулярно забивают. Интер и Аль-Хиляль пропустили от Флуминенсе по два гола, а корейский Ульсан – целых четыре. Главной звездой атаки, безоговорочно, является Джон Ариас. Он является одним из трех футболистов КЧМ-2025, которым удалось провести по 10+ обводок и 10+ пасов под удар.

Time to stand up & take notice of Jhon Arias pic.twitter.com/mS0qKYrqWD - LiveScore (@livescore) 7 июля, 2025

Но хватит ли всех этих преимуществ для победы над Челси? Возникают большие сомнения. Проблема даже в классе соперников – на один матч собраться всегда можно. Наибольшую тревогу вызывает оборона Флуминенсе при стандартах и кроссах. Интер и Аль-Хиляль едва ли не всегда замыкали кроссы без сопротивления.

¡EL RETORNO DEL REY!



MARCOS LEONARDO SE DISFRAZA DE HÉROE PARA PONER EL EMPATE DE AL-HILAL @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop pic.twitter.com/ClT0uTWWDFK - DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) 4 июля, 2025 г

Кроме того, бразильцы ощутимо проседают в кондициях под конец матча. Их соперники на Клубном ЧМ-2025 создавали больше всего моментов именно в последние 15-20 минут – хотя Флуминенсе непременно карал голом из контратаки, закрывая игру. Словом, Челси не имеет права расслабляться. В битве за финал придется сыграть на полную.

Энцо Мареска на всякий случай уже и отмазку подготовил. На предматчевой пресс-конференции он жаловался, что европейцам на Клубном ЧМ труднее, чем латиноамериканцам. Тренер "синих" отметил, что его подопечные провели 63 матча в сезоне – и сразу же нарвался на ответ журналиста. Флуминенсе на этом же временном промежутке провел 71 матч!

Реакция коуча Челси была красноречивой. Системный критик Клубного ЧМ-2025 вынужден был промолчать.

Об особенностях турнира в США можно говорить много, однако важнее форма Челси. Не станут ли лондонцы очередной жертвой бразильского андердога? Такая вероятность далеко не низкая – англичане на КЧМ-2025 работают в довольно вяловатом русле. Количество моментов у них вроде и приличное, однако очень часто они появляются после провальных таймов, после стандартов или на стадии добивания.

Часто доминирование "синих" имеет стерильный характер, что прослеживалось и в матчах АПЛ. Конечно, разница в классе на Клубном ЧМ-2025 ощущается, но нынешний футбол не гарантирует Челси побед. Фламенго вообще обыграл британцев со счетом 3:1, а Палмейрас в четвертьфинале держал 1:1 до 83-й минуты (подвел автогол). Да и с Бенфикой до овертаймов моментов создали немного.

Но европейским грандам для победы необязательно демонстрировать топовый футбол. Достаточно своевременно проводить замены – слишком уж мощный кадровый потенциал. Тот же Нету является одним из трех футболистов, которому удалось оформить 10+ обводок и 10+ передач под удар на КЧМ-2025 – таким достижением могут похвастать только Джон Ариас из Флуминенсе и Савиньо из Манчестер Сити.

Но шансы у бразильцев будут. Челси сыграл "насухо" только с седьмой командой МЛС и с тунисским Эсперансом – а вот более серьезные оппоненты непременно прошивали оборону англичан. Словом, полуфинал обещает быть интересным.

Кадровая ситуация

Травмированы: Лавия (Челси)

Дисквалифицированные: Фрейтес, Мартинелли – Дилеп, Колвилл

Ориентировочные составы на матч Флуминенсе – Челси

Флуминенсе: Фабиу – Инасиу, Тьягу Силва, Рене – Самуэль Шавьер, Эркелес, Нонату, Берналь, Фуэнтес – Ариас, Кано

Челси: Санчес – Гюсто, Чалоба, Адарабиойо, Кукурелья – Кайседо, Энцо Фернандес – Нету, Палмер, Нкунку – Жоау Педру

Прогноз "Футбол 24" – победа Челси

Суперкомпьютер Opta совсем не верит в Флуминенсе. Математическая симуляция 10 тысяч матчей дала 69,1% побед Челси. Относиться к этой модели прогнозов необходимо осторожно, но иногда она дает неожиданные цифры – и они сбываются. В частности, суперкомпьютер ожидал от Арсенала максимально уверенной победы над Реалом в ЛЧ.

Очевидно, что Челси фаворит, но у подопечных Энцо Марески немало уязвимостей – а команда Ренату Гаушу имеет достаточно возможностей, чтобы ими воспользоваться. Хотя небольшое чудо бразильцам все равно нужно. Вот только в него почему-то не верится.

Европейские гранды заметно бездельничали на турнире, работая вполсилы в одном из таймов и надеясь исключительно на класс – однако за шаг до финала мотивация обязательно изменится. Челси должен включиться на полную, а при таком раскладе шансов у Флуминенсе будет немного. Ставим на успех "синих".

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