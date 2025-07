Перед началом турнира болельщики смеялись над наполнением Клубного чемпионата мира. Мол, в 1/8 финала он превратится в клубный чемпионат Европы. Реальность оказалась иной – двое представителей УЕФА вылетели еще в группе, а за выход в полуфинал боролись два бразильских клуба и один арабский.

Флуминенсе остался последней надеждой на межконтинентальный финал КЧМ-2025. Подопечные Ренату Гаушу заслужили оказаться там, где находятся – они сдержали Боруссию, уверенно выбили Интер и достаточно спокойно одолели Аль-Хиляль. Тот самый Аль-Хиляль, который победил Манчестер Сити со счетом 4:3. Аравийцы почти ничего не создали во встрече с бразильцами.

Оборона является самой заметной добродетелью Флуминенсе. Беспроигрышная серия команды из Рио-де-Жанейро во всех турнирах достигла 11 матчей – такой же была "сухая" серия, однако в 1/4 финала она подошла к концу. Главную роль в данном успехе играет 41-летний Тьягу Силва, который провел 113 матчей за Челси. Также необходимо отметить шикарные сейвы 44-летнего голкипера Фабиу.

Впрочем, бразильцы не только хорошо защищаются, но и регулярно забивают. Интер и Аль-Хиляль пропустили от Флуминенсе по два гола, а корейский Ульсан – целых четыре. Главной звездой атаки, безоговорочно, является Джон Ариас. Он является одним из трех футболистов КЧМ-2025, которым удалось провести по 10+ обводок и 10+ пасов под удар.

Time to stand up & take notice of Jhon Arias pic.twitter.com/mS0qKYrqWD