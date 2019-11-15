Флорентино Переса избрали президентом Всемирной футбольной ассоциации

Президент мадридского Реала Флорентино Перес возглавил организацию, которая отвечает за клубный чемпионат мира.

Представители восьми клубов со всего мира встретились в штаб-квартире ФИФА и основали Всемирную футбольную ассоциацию, информирует Marca. Главной ее обязанностью будет организация и проведение клубного чемпионата мира.

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На встрече присутствовали делегации Реала (Испания), Милана (Италия), Бока Хуниорс и Ривер Плейта (Аргентина), Америки (Мексика), Окленда (Новая Зеландия), Гуанчжоу Эвергранд (Китай) и Мазембе (Конго). Президентом Всемирной футбольной ассоциации выбрали Флорентино Переса.

Напомним, клубный чемпионат мира в этом году пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря.

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