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Флорентино Перес все еще стремится получить Неймара – Реал готовится побить трансферный рекорд

13:28 70 Читати українською
Флорентино Перес все еще стремится получить Неймара – Реал готовится побить трансферный рекорд
Неймар / соцсети

Мадридский Реал готовит предложение в 300 млн евро за нападающего ПСЖ Неймара, что станет новым трансферным рекордом.

Флорентино Перес обеспокоен, что не смог найти замену Криштиану Роналду. По информации Sport.es, президент Реала готов побить трансферный рекорд, но все-таки подписать форварда ПСЖ Неймара.

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Именно бразилец является самым дорогим приобретением в истории футбола. Летом 2017 года он перешел в парижский клуб из Барселоны за 222 млн евро. По информации источника, Реал готов выплатить 300 млн евро и поднять планку.

УЕФА пока проводит двойное расследование касательно ПСЖ. Организация проверяет спонсоров французского гранда, а также платежи катарского банка.

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