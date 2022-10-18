Вчера на церемонии "Золотого мяча-2022" босс мадридцев собрал вокруг себя 4 обладателей награды – Зидана, Бензема, Роналдо и Фигу. Не хватает еще как минимум Роналду, но даже так легендарность кадра зашкаливает.

"Наконец-то Бензема получил заслуженное признание как лучший игрок в мире. Он заслужил это годами, потому что он лучший за последние три-четыре сезона. Он девятка, смесь Роналдо и Зидана, выполняет эти две работы одновременно. Прорывается вперед, как Зидан, и бьет по воротам, как Роналдо Назарио.

Здесь был Фигу, был Зидан, был Роналдо и был Бензема. Мы вместе сфотографировались. Четыре обладателя "Золотых мячей" – для меня это имеет огромное сентиментальное значение", – цитирует Переса AS.

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