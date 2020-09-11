Итальянец продолжит карьеру в парижском клубе на правах аренды с опцией выкупа, информирует официальный сайт ПСЖ.

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"Я очень горд и счастлив, что стал игроком ПСЖ. Сегодня они являются одними из крупнейших клубов Европы, что подтвердил их выход в финал Лиги чемпионов в прошлом месяце. Я хочу дать максимум усилий для Пари Сен-Жермен и его сторонников.

Впереди нас ждут необычайные вызовы в этом сезоне, и будет приятно встретиться с ними рядом с новыми товарищами по команде, которые являются одними из лучших игроков в мире", – поделился Флоренци в комментарии пресс-службе клуба.

Напомним, права на игрока принадлежат Роме. Предыдущий сезон итальянец провел в составе испанской Валенсии.

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