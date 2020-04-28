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Флоренци назвал единственного игрока Ромы, не верившего в камбэк против Барселоны – он забил решающий мяч

21:47 13 Читати українською
Флоренци назвал единственного игрока Ромы, не верившего в камбэк против Барселоны – он забил решающий мяч
Флоренци и Манолас / LaPresse

Полузащитник испанской Валенсии Флоренци, права на которого принадлежат итальянской Роме, вспомнил невероятный камбэк римлян в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2017/18.

6’ Эдин Джеко
58’ Даниэле Де Росси
82’ Костас Манолас
 
6’ Эдин Джеко
58’ Даниэле Де Росси
82’ Костас Манолас

"После поражения со счетом 1:4 в первом матче мы не чувствовали себя побежденными. В этом было что-то странное.

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Нас было 25 человек, и 24 считали, что мы можем пройти дальше. Только один из нас не верил в то, что можем это сделать – Манолас. И именно он забил мяч, который вывел нас в полуфинал! Единственный, кто не верил, сделал это", – цитирует Флоренци Football Italia.

Напомним, что "волки" разгромили Барселону дома (3:0) и вышли в полуфинал ЛЧ 2017/18. Там они уступили английскому Ливерпулю. Костас Манолас ныне защищает цвета Наполи.

Лучшие камбэки плей-офф Лиги чемпионов

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Костас Манолас Костас Манолас Алессандро Флоренци Алессандро Флоренци Рома Рома Барселона Барселона Лига чемпионов Рома - Барселона
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